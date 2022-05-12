بالفيديو.. هيئة التراث توضح موقفها من المباني التراثية المملوكة للأفراد بعد ترميمها

الرياض(صدى):

أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة التراث، جاسر الحربش، موقفها من المباني التراثية التي تعود ملكيتها الأفراد وتم ترميمها من قبلها.

وأضاف أن ذلك يخضع لتقييم الهيئة،لافتا إلى أن المباني المملوكة للآخرين بمستندات رسمية يتم مساعدتهم في ترميمها، وتبقى ملكية العقار تابعة لأصحابها، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في قناة “الإخبارية”.

وأشار إلى أنه في حال كانت الملكية غير واضحة فيتم نزع ملكيتها، مشيدًا بتعاون المواطنين مع الهيئة في عملية الترميم.