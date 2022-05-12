شاهد.. اقتصادي يوضح سبب ارتفاع الأسعار المتتالي في المواد الغذائية 

الرياض(صدى):

تحدث أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك سعود حمد التويجري عن سبب ارتفاع الأسعار المتتالي في المواد الغذائية الموجودة بالمملكة.

وقال حمد التويجري إن الارتفاعات المتتالية في الأسعار بسبب زيادة الطلب وتكلفة الإنتاج، مبينا أن أحد أسباب التضخم هو تضخم المستورد لأن كثير من السلع يتم استيرادها من الخارج وارتفعت أسعارها.

وأوضح أن هذا التضخم لا يعني أن هناك من يستغل الظروف، كما نوه إلى تصريح لوزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان قبل 3 أيام عن أسباب ارتفاع النفط حيث قال: “ارتفعت أسعار النفط لكن أسعار المشتقات بعد التكرير ارتفعت بنسبة أكبر.