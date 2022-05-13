سفارة المملكة لدى المملكة المتحدة تباشر إغلاق كوفي على مبتعث

لندن(صدى):

تابعت سفارة المملكة لدى المملكة المتحدة مع الشرطة البريطانية، وضع طالب مبتعث أغلق عليه الموظفون الكوفي أثناء استماعه لإحدى المحاضرات وهو يضع سماعة الرأس، في مدينة كانليورث بكوفنتري، وغادروا دون علمهم بوجوده .

وتفاجأ الطالب بعد انتهاء المحاضرة بإغلاق الكوفي ووجد نفسه وحيداً بين الجدران مما دفعة للاتصال بالسفارة في لندن وإبلاغهم بالحادثة.

وعلى الفور تجاوبت السفارة بالاتصال على الشرطة البريطانية، وتوجه مندوب من السفارة إلى الكوفي لمباشرة الحالة والاطمئنان عليها.

وأفاد المبتعث بأنه بصحة جيدة وينتظر وصول عمال الكوفي وفريق من السفارة ومغادرته للموقع.