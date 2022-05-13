إمرأة أسترالية تحذر من مزيلات العرق بعد وفاة إبنتها

كانبرا(صدى):

اكتشفت إمرأة أسترالية تعيش في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، وفاة ابنتها البالغة من العمر 16 عامًا وهي مستلقية على وجهها ممسكة بعلبة رذاذ مزيل عرق.

وأفادت الأم بأنها تعتقد أن ابنتها ماتت بسبب متلازمة الموت المفاجئ، وهو أحد الآثار الجانبية المحتملة لاستشاق الهباء الجوي الذي يوجد بمزيلات العرق ومثبتات الشعر.

وأشارت إلى أن ابنتها كانت رياضية تلعب كرة السلة وكرة الشبكة وكرة القدم، وأنها كانت تحلم بأن تصبح محامية أو أخصائية علاج طبيعي، وكانت تتمتع بصحة جيدة.

وشددت التحذير من مخاطر استنشاق الهباء الجوي لهذه المركبات، ونصحت الآباء والأمهات على إيلاء المزيد من الاهتمام لأبنائهم فيما يتعلق بمراقبة ظهور بعض العلامات عليهم، وعدم الاستخدام المفرط لمزيلات العرق .

والجدير بالذكر أنه في بداية هذا العام، اتخذت العلامة التجارية الشهيرة للسوبر ماركت “كولز” مبادرة استباقية من خلال حجب مزيلات العرق في بعض متاجرها، ووضعها خلف لوحات زجاجية، بالإضافة إلى أنها تتعامل مع الشرطة لتقليل الضرر الناتج عن إساءة استخدام منتجات الهباء الجوي.