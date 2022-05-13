اتهامات لزوجة فاردي بتسريب أسرار رياض محرز

لندن(صدى):

شهدت بريطانيا المحكمة المرتقبة بين زوجة جيمي فاردي وزوجة واين روني نجما الكرة الإنجليزية الدوليين، حيث تطرقت ملابسات القضية لتفاصيل جديدة حول النجم الجزائري رياض محرز.

وبدأت القضية باتهام زوجة “روني” ريبيكا فاردي بتسريب أسرار تخصها، إضافة إلى معلومات تخص بعض اللاعبين إلى الصحف الشعبية الإنجليزية.

كما قدمت كولين روني اتهامات قوية مؤكدة أن قصص حياتها الخاصة مع روني تسربت للإعلام، عن طريق ريبيكا فاردي، التي كانت تدعي أنها صديقة مقربة لها.

وظهر اسم النجم الجزائري رياض محرز في الجلسة الأخيرة للمحكمة؛ بعد أن وجهت لزوجة “فاردي” اتهامات بتسريب أخبار عن واقعة إضراب اللاعب الجزائري عن تدريبات ناديه السابق ليستر سيتي وهو ما أنكرته زوجة “فاردي”.

يُذكر أن رياض محرز كان قد قاطع بعض الحصص التدريبية لفريقه ليستر سيتي في فترة الانتقالات الشتوية عام 2018، عندما رفضت إدارة النادي التخلي عن خدماته لصالح مانشستر سيتي.