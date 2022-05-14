مجلس الصحة الخليجي يحذر من طريقة تحضير للقهوة ترفع الكوليسترول

عادل الحربي(صدى):

أكد مجلس الصحة الخليجي لدول مجلس التعاون، أن القهوة المطبوخة بالماء والتي تحتوي على شوائب يمكنها رفع مستويات الكوليسترول في الدم.

ونصح مجلس الصحة الخليجي بالحرص على القهوة المفلترة لتجنب أضرار القهوة المطبوخة، مشيرا إلى أن إضافة القرفة عند تحضير القهوة، يساهم في تقليل نسبة السكر في الدم والكوليسترول.

ولفت إلى استخدام العسل كبديل للسكر أو تناول الفاكهة، مشددا على ضرورة عدم تجاوز الحد الأعلى من الكافيين، وهو ما أكدته الدراسات بـ400 مل أي ما يعادل 4 أكواب من القهوة يومياً.

كما نصح بتجنب الإضافات الضارة من المنكهات والمحليات التي تشمل الفانيلا، والكراميل، والموكا لاحتوائها على نسبة عالية من السكريات.