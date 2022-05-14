بالفيديو.. السبر يوضح ‏حكم الجمعية المالية بين الموظفين وعلى من تجب الزكاة

الرياض(صدى):

أوضح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور سعد بن عبدالله السبر، حكم الجمعية المالية بين الموظفين وعلى من تجب الزكاة.

وقال الشيخ سعد السير، أن لأهل العلم رأيان في الجمعية بين الموظفين، فمنهم من منعها ومنهم من أجازها، والراجح الجواز، لأنها قرضًا ولم يفترض فيه أي فائدة وإنما يدفع كل شخص مبلغ من المال ثم يأخذه في فترة يكون اجتمع له كل هذا المبلغ أو نصفه ثم يسدد لمن أخذ منهم هذه المبالغ.

وأشار الشيخ السبر إلى أن الزكاة تجب على كل من اشترك في هذه الجمعية وذلك إذا حال عليها الحول، بحسب برنامج “يستفتونك” عبر قناة “الرسالة”.