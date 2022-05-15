لاعب مغربي يهاجم حمدالله: لم يحترم التراتبية

طلال الغامدي(صدى):

اتهم المغربي يونس بلهندة، لاعب نادي أضنة دمير سبور التركي، مهاجم الاتحاد، عبد الرزاق حمد الله، بأنه لم يحترم “التراتبية” في منتخب المغرب.

وقال يونس بلهندة، خلال تصريحاته عبر “مساحة” في تويتر:”حمد الله كان يجب عليه التحلي بالهدوء، إلا أنه لم يحترم التراتبية داخل منتخب المغرب، بعد التحاقه بمعسكر المنتخب، قبل المشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 بمصر”.

وأبان:” كان هناك خلاف بينه وبين حمد الله خلال إحدى الحصص التدريبية، دفعت حمد الله لمغادرة معسكر منتخب المغرب”، موضحا:” حمد الله انضم إلى مجموعة هي التي شاركت في المباريات الإقصائية، عندما كان غائبًا”.

يذكر أن عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الاتحاد، انضم لمعسكر منتخب المغرب في 2019، أثناء احترافه في صفوف النصر، ولكن فترة تواجده في معسكر أسود الأطلس، شهدت خلافات عديدة بينه وبين زملاء المنتخب.