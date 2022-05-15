صورة تمثال رمسيس الثاني تثير جدلا واسعا 

القاهرة(صدى):

أحدثت صورة متداولة لتمثال رمسيس الثاني، ضجة كبيرة في مصر، وذلك بعد ظهور مغمض العينين.

وزعم أحد الأشخاص، أن التمثال أصبح “مغمض العينين” وأنه نائم، مما أثار جدلا واسعا بين المصريين.

وقال نجم الدين سيد، كبير المفتشين بمعبد الأقصر: “ما نشر عبر السوشيال ميديا غير صحيح وعار تماما عن الصحة، وتمثال رمسيس الثاني صاحي وعينه مفنجلة”.

وأبان: “المعبد يضم 11 تمثالا للملك رمسيس الذي يعود إلى الأسرة 19، والذي يلقب بالملك المبتسم”، لافتا إلى أن التماثيل مصممة من حجر الجرانيت، ومنذ 7000 آلاف سنه لم تغمض عين لها، ولا يوجد في تماثيل الفراعنة تمثال نائم”.