شاهد.. استشاري: الجرعة التنشيطية مهمة بسبب زيادة إصابات كورونا 

عادل الحربي(صدى):

أوضح أستاذ علم الفيروسات السريري، الدكتور أحمد الشهري، أن الحصول على الجرعة التنشيطية مهمة بسبب زيادة إصابات كورونا خلال الشهر الحالي.

وأكد أحمد الشهري، أن الإقبال على الجرعة التنشيطية مهم، والهدف منه هو ضمان أعلى المستويات المناعية للمجتمع.

وأشار إلى ارتباط ذلك بـ3 جوانب أبرزها زيادة الإصابات ابتداء من شهر مايو الحالي، لكنه أمر غير مقلق أبدًا، مشددا: “يوجد حاجة لتحصين ما يقارب من 50% ممن أكملوا الجرعتين الأولى والثانية، ثم بدأت مستوياتهم المناعية في النزول، وأصبحوا في حاجة إلى تحفيز بالجرعة المنشطة الأولى”.

وتابع أن بعض الفئات يوصف لها جرعة منشطة ثانية، لافتا إلى اقتراب موعد فصل الصيف، وتكون الأجواء حارة إلى معتدلة وتكثر فيها التجمعات الخارجية.