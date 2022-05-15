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  3. شاهد.. اقتصادي: المقاطعة قد تكون حلًا مجديًا لمواجهة ارتفاع سلعة بعينها

شاهد.. اقتصادي: المقاطعة قد تكون حلًا مجديًا لمواجهة ارتفاع سلعة بعينها

شاهد.. اقتصادي: المقاطعة قد تكون حلًا مجديًا لمواجهة ارتفاع سلعة بعينها
الرياض(صدى):

رد الخبير الاقتصادي بندر الغامد، على سؤال، “‏هل المقاطعة هي الحل لمواجهة ارتفاع سلعة بعينها”.

وقال بندر الغامد:” المقاطعة أحيانًا تكون حلًا مجديًا، فثقافة المستهلك بعد استهلاك أشياء معينة أيضًا يكون لها دور جدًا كبير”، لافتا: “الإشكال يحدث عندما تكون السلعة أساسية، ولا يمكن أن نقاطع الحليب، البيض، الجبن، لكن يمكن مقاطعة السلع الكمالية”.

وتابع: “ليس كل دعاوي المقاطعات مثمرة لأنه أحيانًا لابد من النظر إلى السلعة نفسها”، لافتا: “المقاطعة تشكل ضغطًا على المنتجين فيخفضوا أسعارهم، وأحيانًا حتى المنتج لا يقدر على تخفيض الأسعار، فإما أن يبيع بنفس السعر، أو يخرج من السوق”.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 56 دقيقة

خبير جدتي هذا الادمي
اي مقاطعة و التضخم يضرب جميع انحاء الكرة الارضية.
دول اروبية مثل بريطانيا رفعت الرواتب و خفضت الضرائب و دعمت المنتجات.
قال مقاطعة قال.. يستهبل والله لا خبير ولا له في العير او النعير.
قم بس قم.

[ عدد التعليقات: 103 ] نشر منذ 38 دقيقة

اتمنى الشعب يقاطعون الدجاج ولبن المراعي والبيض نخلي التجار ينزلون السعر غصبا عن خشومهم

[ عدد التعليقات: 103 ] نشر منذ 38 دقيقة

اتمنى الشعب يقاطعون الدجاج ولبن المراعي والبيض نخلي التجار ينزلون السعر غصبا عن خشومهم

[ عدد التعليقات: 103 ] نشر منذ 31 دقيقة

نتمنى مقاطعة جميع السلع التي سعرها غالي

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