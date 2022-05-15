شاهد.. اقتصادي: المقاطعة قد تكون حلًا مجديًا لمواجهة ارتفاع سلعة بعينها

الرياض(صدى):

رد الخبير الاقتصادي بندر الغامد، على سؤال، “‏هل المقاطعة هي الحل لمواجهة ارتفاع سلعة بعينها”.

وقال بندر الغامد:” المقاطعة أحيانًا تكون حلًا مجديًا، فثقافة المستهلك بعد استهلاك أشياء معينة أيضًا يكون لها دور جدًا كبير”، لافتا: “الإشكال يحدث عندما تكون السلعة أساسية، ولا يمكن أن نقاطع الحليب، البيض، الجبن، لكن يمكن مقاطعة السلع الكمالية”.

وتابع: “ليس كل دعاوي المقاطعات مثمرة لأنه أحيانًا لابد من النظر إلى السلعة نفسها”، لافتا: “المقاطعة تشكل ضغطًا على المنتجين فيخفضوا أسعارهم، وأحيانًا حتى المنتج لا يقدر على تخفيض الأسعار، فإما أن يبيع بنفس السعر، أو يخرج من السوق”.