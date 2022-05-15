شاهد.. اقتصادي: المقاطعة قد تكون حلًا مجديًا لمواجهة ارتفاع سلعة بعينها
رد الخبير الاقتصادي بندر الغامد، على سؤال، “هل المقاطعة هي الحل لمواجهة ارتفاع سلعة بعينها”.
وقال بندر الغامد:” المقاطعة أحيانًا تكون حلًا مجديًا، فثقافة المستهلك بعد استهلاك أشياء معينة أيضًا يكون لها دور جدًا كبير”، لافتا: “الإشكال يحدث عندما تكون السلعة أساسية، ولا يمكن أن نقاطع الحليب، البيض، الجبن، لكن يمكن مقاطعة السلع الكمالية”.
وتابع: “ليس كل دعاوي المقاطعات مثمرة لأنه أحيانًا لابد من النظر إلى السلعة نفسها”، لافتا: “المقاطعة تشكل ضغطًا على المنتجين فيخفضوا أسعارهم، وأحيانًا حتى المنتج لا يقدر على تخفيض الأسعار، فإما أن يبيع بنفس السعر، أو يخرج من السوق”.
هل المقاطعة هي الحل لمواجهة ارتفاع سلعة بعينها ؟
بندر الغامد ..اقتصادي يجيب : الإشكال هنا في هذه الحالات @bandghamd#روتانا_خليجية pic.twitter.com/2Vja4HQzSV
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) May 15, 2022
ناصر النويصر[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 56 دقيقة
خبير جدتي هذا الادمي
اي مقاطعة و التضخم يضرب جميع انحاء الكرة الارضية.
دول اروبية مثل بريطانيا رفعت الرواتب و خفضت الضرائب و دعمت المنتجات.
قال مقاطعة قال.. يستهبل والله لا خبير ولا له في العير او النعير.
قم بس قم.
دكتور[ عدد التعليقات: 103 ] نشر منذ 38 دقيقة
اتمنى الشعب يقاطعون الدجاج ولبن المراعي والبيض نخلي التجار ينزلون السعر غصبا عن خشومهم
دكتور[ عدد التعليقات: 103 ] نشر منذ 38 دقيقة
اتمنى الشعب يقاطعون الدجاج ولبن المراعي والبيض نخلي التجار ينزلون السعر غصبا عن خشومهم
دكتور[ عدد التعليقات: 103 ] نشر منذ 31 دقيقة
نتمنى مقاطعة جميع السلع التي سعرها غالي