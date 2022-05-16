مدى تأثير تقلبات درجة الحرارة على ضغط إطارات السيارة

أميرة خالد(صدى):

يساعد ضبط ضغط هواء الإطارات، في زيادة القدرة على المناورة والسلامة، واستجابة الكبح بشكل أفضل، إلى جانب ضبط ضغط هواء الإطارات في عدم زيادة استهلاك الوقود، والحفاظ على الإطارات من التآكل والضرر.

وأوضح خبراء السيارات أن الشركات المصنعة للإطارات راعت عدم التأثر بالتقلبات في درجات الحرارة قدر الإمكان في تصميمها للإطارات، لكن بشكل عام، تفقد الإطارات أو تكتسب 1 PSI لكل 10 درجات تغيير في الحرارة صعوداً أو نزولاً.

وذكر الخبراء أن ارتفاع درجة الحرارة بصورة عالية يتسبب في تمدد الهواء في الإطارات بنسب مقدرة تساوي 1 PSI لكل 10 درجات، أما عندما تنخفض درجة الحرارة بشدة ينخفض ​​ضغط الهواء في الإطارات عمومًا بمقدار 1 إلى 2 PSI.

وأشاوا إلى أنه إذا كنت من سكان المناطق ذات درجات الحرارة المرتفعة ولا تختلف الحرارة كثيراً بين الصيف والشتاء، يمكنك المحافظة على ضغط الإطارات الموصى به من الصانع دون أي تغيير، لكن إذا كنت من سكان المناطق التي تختلف فيها درجات الحرارة بشكل كبير بين الصيف والشتاء، هنا لا بد من تعديل الضغط صعوداً بنسبة 2 PSI في الصيف، ونزولاً بالنسبة ذاتها في الشتاء.