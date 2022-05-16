أضرار زيادة زيت محرك السيارة

أميرة خالد(صدى):

يعد من الأخطاء الشائعة التي قد يرتكبها قائدي السيارات أثناء تغيير الزيت هي إضافة كمية زائدة منه للمحرك، الأمر الذي قد يسبب مشاكل عديدة للسيارة، مثلما يحدث عند تناقص الزيت في المحرك.

وأكد الخبراء أنه عند زيادة الزيت في المحرك فإنه يتم سحبه باتجاه العمود المرفقي أثناء دورانه، مما يؤدي إلى خلط الزيت مع الهواء، مسبباً انخفاض في ضغط الزيت وعدم تمكن مضخة الزيت على الاستمرار بضخ الزيت بشكلٍ فعال.

ويسبب زيادة ضخ الزيادة بكميات كبيرة داخل المحرك إلى حدوث عدد من المشاكل والأعطال، وهي كالتالي: سرعة تلف البواجي (شمعات الإشعال)، لأن الزيت يؤدي لمنع خروج الشرارة، زيادة الشوائب والرواسب داخل المحرك مما يعيق عمله بكفاءة، تعرض الأجزاء المعدنية داخل المحرك للكسر والتلف، وحدوث تضرر لأنابيب الصمام، حدوث تآكل لأجزاء المحرك الداخلية.

وفي حال اكتشاف وجود زيت زائد في المحرك يجب على الفور إيقاف السيارة وعدم السير بها، وإخراج الكمية الزائدة من الخزان، مع ضرورة فحص مستوى الزيت في المحرك عند القيام بتغييره، بينما هناك عدد من العلامات التي تدل على زيادة الزيت داخل المحرك، هي: خروج الدخان من المحرك، خروج دخان من العادم، ظهور رائحة حرق زيت المحرك، تسرب الزيت من السيارة، صدور أصوات مزعجة من المحرك.