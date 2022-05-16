بالفيديو.. رحلة الطلبة السعودية الفائزة بالمركز الرابع عالميًا في مجال الكيمياء

الرياض(صدى):

تحدث الطالبة ماريا الغامدي والتي فازت بالمركز الرابع عالميا في مجال الكيمياء في آيسف 2022 عن فكرة بحثها.

وذكرت أن رؤية المملكة 2030 تركز على الطاقة النظيفة ومدينة نيوم وإنتاج طاقة نظيفة من الهيدروجين، بحسب ما ذكرته في قناة “العربية”.

وأضافت أنها في بحثها ركزت إنتاج الطاقة النظيفة من الهيروجين، ووجدت أن الماء يتكون من هيدروجين وأكسجينـ وحرصت في المادة التي تصنعها أن تستجيب للكهرباء بكمية بسيطة وفي نفس الوقت تستجيب لضوء الشمس بشكل كبير فتفصل عن المياه ويمكن استخدام الهيدروجين بشكل منفصل كوقود في المستقبل.

ولفتت إلى أن بداية رحلتهم في آيسف 2022 انطلقت من خلال مشاركتها في مسابقة إبداع، والبرامج البحثية التي تقدمها “موهبة” ، وبعدها تتم تصفيات ومنها يتكون الفريق السعودي المشارك في “آيسف 2022.

#نشرة_الرابعة | تعرف على بحث الطالبة ماريا الغامدي والذي فازت به بالمركز الرابع عالميا في مجال الكيمياء في #آيسف_2022 pic.twitter.com/Ft6KD53OR6 — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 16, 2022