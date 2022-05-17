القبلان: استمرار الحرب الأوكرانية الروسية يهدد الأمن الغذائي

عادل الحربي(صدى):

قال المحلل السياسي تركي القبلان، إنه من خلال الأحداث التي تجري في أوكرانيا تتجه العقيدة الروسية إلى التصعيد من أجل إحتواء التصعيد.

وأضاف القبلان” غير أنه وفيما إذا استمرت الحرب فإن الخشية أن تؤدي الحرب إلى حدوث ضغوط كبيرة على الأمن الغذائي بحيث تقود الى ارتفاع الاسعار أو تهديد للأمن الغذائي، أو تهديد للأمن الغذائي في بعض دول المنطقة التي تعاني من اقتصاديات هشة.

وتابع: سيشكل هذا الأمر ضغوطاً إضافية على تلك الدول المستوردة للغذاء والمحملة بأعباء الصراعات الداخلية، وستقود إلى تداعيات إنسانية واجتماعية.

وأضاف: ستؤدي كذلك إلى تأثير على البُعد الإغاثي من حصة إسهامات الدول الغربية وأمريكا وروسيا حيث سيتم تحويل جزء كبير من هذه المساعدات لاحتواء الأزمة الإنسانية في أوكرانيا وبالتالي تراجع المساعدات لبعض دول الشرق الأوسط التي تواجه ازمات وتشهد صراعات.