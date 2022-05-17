طاقم تحكيم محلي يدير كلاسيكو الهلال والاتحاد

ماجد محمد(صدى):

ترددت أنباء عن إسناد التحكيم في مباراة الهلال أمام الاتحاد بمنافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إلى طاقم محلي بعد اعتراض إدارة نادي الاتحاد على الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو.

وطلب إدارة الاتحاد من اتحاد الكرة الاستعانة بحكم سعودي في حالة عدم وجود طاقم تحكيم أوروبي ممتاز؛ ليقول الإعلامي مبارك الشهري: “الحكم محمد الهويش يقود لقاء الاتحاد الهلال بعد رفض إدارة الاتحاد للطاقم البرازيلي.. أستغرب رفض الاتحاد مع أن الحكام البرازيليين ما قصروا معهم” .

وذكر الناقد الرياضي عبدالرحمن الجماز: “الحكم محمد الهويش هو الحكم الرابع كما كان مقرر مسبقًا للاتحاد والهلال.. هل يصبح حكم ساحة ويتم استبدال الحكم البرازيلي بعد رفض الاتحاديين.. هنا تصبح لجنة الحكام [لجنة ما يطلبه الاتحاديون].. أتمنى أن لا يكون الأمر صحيحًا” .