السجن لبطلة فيلم دكتور سترانج وزوجها بعد منع عرضه

أميرة خالد(صدى):

أحدث فيلم “دكتور سترانج” جدلاً واسعًا برغم منعه من العرض، وذلك بعدما قضت المحكمة البريطانية حكماً ضد الممثلة زارا فيثيان التي ظهرت في فيلم “Marvel 2016 Doctor Strange”.

وأفادت محكمة نوتنجهام بأن زارا فيثيان مذنبة في 14 تهمة تتعلق بالاعتداء الجنسي على طفل يتراوح عمره بين 13 و 15 عامًا، وذلك بين عامي 2005 و 2008، كما قررت المحكمة بسجن الزوجين لمدة 14 عامًا

وقال القاضي لمارك: “أنا أعتبرك القوة الدافعة وراء الإساءة، من الواضح أنك كنت على علم بالحادثة الأولى لكنك تظاهرت بالنوم، كان من الممكن أن يكون هذا مجرد خدعة متفق عليها مسبقًا”.

وأشار القاضي أثناء النطق بالحكم إلى إن الانحراف السلوكي لفيثيان كان من تأثير مارك عليها منذ سن مبكرة، ولكن فيثيان، نفت ممارسة الجنس مع الأطفال .

وأضافت الضحية التي لم يتم الكشف عنها :” مارك وجه تهديدات لها وأمرها بتصوير حركاتها والإساءات التي نفذتها على يد الزوجين جيكل وهايد”.

والجدير بالذكر أن المحلفون أدانوا الممثلة وزوجها، بالإجماع بعد مداولات استمرت ليومين، كما أدانوا مارك بأربع تهم تتعلق بالاعتداء على فتاة كان يسيء معاملتها عندما كانت في الخامسة عشرة من عمرها.