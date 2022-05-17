نجاح تجربة زراعة البن الخولاني في الرياض عبر البيوت المحمية

الرياض(صدى):

تمكنت وزارة البيئة والزراعة والمياه من زراعة البن الخولاني في الرياض من خلال بيوت محمية، وذلك بعد إحضار شتلات للبن من مزارع بالمناطق الجنوبية وتجربة زراعتها بالرياض مع توفير البيئة المناسبة لزراعتها، حيث باءت التجربة بالنجاح الباهر.

وقال الدكتور علي عبدالجليل مستشار وكيل وزارة الزراعة ومشرف على أبحاث ودراسة المحاصيل الواعدة، أن الغرض من التجربة تغير قاعدة الإنتاج للمزارعين، وإدخال محاصيل ذات كفاءة ومردود اقتصادي عال على المزارع.

وأضاف ” بدأنا بمحصول البن، حيث أننا نستهلك ونستورد منه أكثر من ٩٥٪؜ من احتياجنا من الخارج، فبدأنا بتطويره واختيار أصناف جيدة منه، وقمنا بزراعته في مناطق محمية نتحكم بدرجة الحرارة، ووجدنا أنها بدأت تنتج إنتاجا عاليا وأضعاف ماينتج بالأرض المفتوحة فلذلك هي مطروحة للمزارعين والمستثمرين ليبدأو بزراعتها بكميات كبيرة”.

وأشار إلى أن ناتج المحصول وصل لأكثر من ٣٠ كيلو للشجرة الواحدة، مقارنة بالشجرة على الأرض المفتوحة التي تنتج ١٨ كيلو فقط.