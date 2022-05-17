اللحيدان: الإفراط في تناول بعض العقاقير الطبية يؤدي إلى مضاعفات وخيمة (فيديو)

أميرة خالد(صدى):

أكد مدير الدراسات والمعلومات في مكافحة المخدرات الدكتور سليمان اللحيدان أن الإفراط في تناول بعض العقاقير الطبية يؤدي إلى تصرفات غير سوية ومضاعفات وخيمة.

وقال اللحيدان :” قدرة الإنسان على إدراك المكان والزمان وقدرته على التفكير بطريقة سوية تجعله قادر على التفاعل مع المجتمع بشكل طبيعي”.

وأضاف ” عندما يختل هذا التفكير نظيرا لجرعة زائدة من أدوية مقيدة محظورة التداول أو حتى الحشيش أو الكبتاجون سيقود الإنسان إلى تصرفات غير سوية ينتج عنها كوارث منها حوادث مرورية أو عنف أو غيره “.