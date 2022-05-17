بالفيديو.. ضبط مواطنين ومخالفين تورطوا في جرائم عدة

الرياض(صدى):

استعرض الأمن العام جانبًا من جهود منسوبيه لضبط المخالفين والمتورطين في جرائم عدة منها السرقة وإيواء مخالفين.

وذكر أنه تم ضبط مواطنان تورطا في سرقة مقتنيات من داخل المنزل، فضلا عن ضبط مخالفين لأمن الحدود انتحلوا صفة غير صحيحة وارتكبوا حوادث جنائية.

كما شملت عمليات الضبط مواطنين قام أحدهما بإيواء مخالفين، في حين نشر الآخر ادعاءات غير صحيحة تخص عدد من الجهات.