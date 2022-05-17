فاطمة الهملان : إدراج الصحة الجنسية في المناهج الدراسية مطروحة في منتدى ”صحة المرأة“

أميرة خالد(صدى):

أوضحت الدكتورة فاطمة الهملان رئيس منتدى سياسات صحة المرأة أن فكرة إدراج الصحة الجنسية في المناهج الدراسية مطروحة في المنتدى.

وقالت فاطمة الهملان :” خلال المنتدى القادم سيتم الحديث عن الصحة الجنسية في المناهج، كما نهتم في الجمعية بتوعية البنات من سن ٩ سنين بالدورة الشهرية والتغيرات الجسمانية وكيف يتقبلون التغيرات التي تحدث بأجسامهن”.

وأضافت ” جمعية روفيدة تهتم بالبرامج حتى وإن كانت محدودة على أن تكون جزء من المدارس الخاصة بالبنات، إذ يكون لكل عمر محتوى مناسب خاص به، فبالتالي ينتج عنه تعزيز للصحة، النظافة الشخصية، إضافة إلى التعامل مع التغيرات الجسمانية وتقبلها “.