يسرا: عادل إمام ذكاؤه خارق للعادة

أعربت الفنانة المصرية يسرا عن فخرها بمسيرتها الفنية مع مواطنها عادل إمام، وذلك بالتزامن مع عيد ميلاده الـ 82.

وقالت يسرا: «عملت أهم 17 فيلمًا في حياتي مع عادل إمام، اللي قدر يمثل كل شيء من تراجيدي وكوميدي وأكشن وده من ذكاء عادل إمام».

وأكدت أن عملها مع عادل إمام تسبب في اكتسابها حب الجمهور وثقته، مضيفة: «عادل أستاذ في تفكيره واختياراته وذكاؤه خارق للعادة، والفنان مش بس موهبة ولكن خلطة».

ووجهت رسالة له بقولها: «إحنا كبار بيك وإنت كبيرنا، وكبرت قيمة الفن بوجودك فيه».