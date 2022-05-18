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جامعة الملك سعود توفر وظيفة إدارية لحملة الدبلوم

جامعة الملك سعود توفر وظيفة إدارية لحملة الدبلوم
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية، عن توفر وظيفة إدارية لحملة الدبلوم بمحافظة جدة، وذلك وفقاً لمسميات والشروط التالية:

المسمى الوظيفي:

– مساعد إداري ثالث.

الشروط:
1- درجة الدبلوم أو ما يعادلها.
2- خبرة لا تقل عن سنة في الأعمال الإدارية أو السكرتارية.
3- إجادة اللغة الإنجليزية.
4- مهارات الطباعة باللغتين العربية والإنجليزية.

وأوضحت الجامعة أن التقديم حالياً وينتهي التقديم يوم الإثنين بتاريخ 1443/10/22هـ الموافق 2022/05/23م، ويتم التقديم من خلال رابط الموقع.

 

 


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