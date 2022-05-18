جامعة الملك سعود توفر وظيفة إدارية لحملة الدبلوم

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية، عن توفر وظيفة إدارية لحملة الدبلوم بمحافظة جدة، وذلك وفقاً لمسميات والشروط التالية:

المسمى الوظيفي:

– مساعد إداري ثالث.

الشروط:

1- درجة الدبلوم أو ما يعادلها.

2- خبرة لا تقل عن سنة في الأعمال الإدارية أو السكرتارية.

3- إجادة اللغة الإنجليزية.

4- مهارات الطباعة باللغتين العربية والإنجليزية.

وأوضحت الجامعة أن التقديم حالياً وينتهي التقديم يوم الإثنين بتاريخ 1443/10/22هـ الموافق 2022/05/23م، ويتم التقديم من خلال رابط الموقع.