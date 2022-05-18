بالصور.. رامية سعودية تروي قصة احترافها للرماية

ماجد محمد(صدى):

روت الرامية السعودية حورية قشقري قصة تحول حياتها بعد أن سجلت هدفاً حقيقياً في مرمى التميز، وذلك بعد أن أنطلقت من نادي حراء النسائي.

وأشرف على تدريب “حورية” في الفريق صاحب المركز الأول في الرماية بالمملكة المدرب محمد تركمان، فشهدت تحسّناً ملحوظاً، بحسب حديثها لموقع “العربية السعودية”.

وأكدت “حورية” أنها تلقت الدعم والاهتمام من قبل وزارة الرياضة والاتحاد السعودي للرماية، ففور التحاقهن بالنادي فُتحت أمامهن الأبواب لتطوير أنفسهن وخوض البطولات والمنافسات مع الفرق الأخرى.

كما أشارت إلى أن الفريق ضمّ نخبة من اللاعبات المحترفات اللاتي كان لهن دور في تحقيق بطولات كبطولة جدة النسائية للرماية وكسب 3 ميداليات.

وأبانت الرامية السعودية أن الرماية تتطلب قوة عضلية في الجزء العلوي من الجسم، خاصة فيما يتعلق بالأيدي والأكتاف والظهر إلى جانب القدرة على الحفاظ على صفاء الذهن والتركيز العالي.