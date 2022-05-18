قانوي: يوضح موقف البنوك من تحمل مسؤولية إهمال العميل بمعلوماته الشخصية (فيديو)

الرياض(صدى):

أكد القانوني المختص في مكافحة الاحتيال أحمد بن سعيد، أن كلاً من البنوك والعميل مسؤولون عن الأخطاء التي تحدث، مُعقبًا على قصة منى الفرم التي تعرضت للاحتيال ورفض البنك أن يوقف حوالتها، أنه بالفعل لا يستطيع الموظف إيقاف الحوالة، لأنها فور تحويلها تمشي بأنظمة البنك على الفور .

وحذّر أحمد بن سعيد خلال مداخلة على برنامج ” الشارع السعودي” من المواقع الوهمية الموجودة على مواقع التواصل الإجتماعي.

وقال ” سعيد “:” طالما العميلة فرطت في أرقام التفعيل، والعملية مشت في أنظمة البنك، فإن البنك خالي مسؤوليته من هذه المشكلة”.

وأضاف :” لابد من وجود جهاز مركزي لإدارة مكافحة الاحتيال وقضاياه”، مُشيرًا إلى أن البنك المركزي أصدر في 2020 بيان لمكافحة الاحتيال وألزم البنوك بتتبع الأموال .