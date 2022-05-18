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شاهد.. المسند يكشف عن دور الإنسان في أزمة الغبار الحالية

شاهد.. المسند يكشف عن دور الإنسان في أزمة الغبار الحالية
الرياض(صدى):

رد نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ عبدالله المسند، على سؤال “هل للإنسان دور في أزمة الغبار الحالية؟”.

وقال عبدالله المسند:”الإنسان من الدرجة الأولى متسبب في أزمة الغبار الحالية، وهناك عوامل كونية متمثلة في التغيرات المناخية”.

وأشار:” تسبب الإنسان عندما أنهك البيئة بأنشطته المختلفة، حيث أن أدنى سرعة للرياح تقوم بإثارة الغبار”، مبينا:”العواصف الغبارية موجودة قبل الإنسان ولكن كثافتها وتكرارها لم يكن موجودا قبل 4 أو 5 عقود”.

وأوضح:”الإنسان هو الذي أفسد في البيئة”، لافتا إلى الدول العربية التي أصبحت مسرحا لإثارة الغبار ومنها سوريا والعراق ومصر والسعودية والسودان.

وتابع:”الغبار العالق خطورته أكبر على الرئة ومن الخطأ ممارسة أي نشاط خارجي هذه الأيام”.

 


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