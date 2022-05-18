شاهد.. المسند يكشف عن دور الإنسان في أزمة الغبار الحالية
رد نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ عبدالله المسند، على سؤال “هل للإنسان دور في أزمة الغبار الحالية؟”.
وقال عبدالله المسند:”الإنسان من الدرجة الأولى متسبب في أزمة الغبار الحالية، وهناك عوامل كونية متمثلة في التغيرات المناخية”.
وأشار:” تسبب الإنسان عندما أنهك البيئة بأنشطته المختلفة، حيث أن أدنى سرعة للرياح تقوم بإثارة الغبار”، مبينا:”العواصف الغبارية موجودة قبل الإنسان ولكن كثافتها وتكرارها لم يكن موجودا قبل 4 أو 5 عقود”.
وأوضح:”الإنسان هو الذي أفسد في البيئة”، لافتا إلى الدول العربية التي أصبحت مسرحا لإثارة الغبار ومنها سوريا والعراق ومصر والسعودية والسودان.
وتابع:”الغبار العالق خطورته أكبر على الرئة ومن الخطأ ممارسة أي نشاط خارجي هذه الأيام”.
#نشرة_الرابعة | هل للإنسان دور في أزمة #الغبار الحالية؟ نائب رئيس الجمعية السعودية للطقس والمناخ د. عبدالله المسند يجيب: @ALMISNID pic.twitter.com/24jOGSJ9xN
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 18, 2022
#نشرة_الرابعة | نائب رئيس الجمعية السعودية للطقس والمناخ د. عبدالله المسند: الغبار العالق خطورته أكبر على الرئة ومن الخطأ ممارسة أي نشاط خارجي هذه الأيام @ALMISNID pic.twitter.com/ibRy31SS5M
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 18, 2022
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