شاهد.. المسند يكشف عن دور الإنسان في أزمة الغبار الحالية

الرياض(صدى):

رد نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ عبدالله المسند، على سؤال “هل للإنسان دور في أزمة الغبار الحالية؟”.

وقال عبدالله المسند:”الإنسان من الدرجة الأولى متسبب في أزمة الغبار الحالية، وهناك عوامل كونية متمثلة في التغيرات المناخية”.

وأشار:” تسبب الإنسان عندما أنهك البيئة بأنشطته المختلفة، حيث أن أدنى سرعة للرياح تقوم بإثارة الغبار”، مبينا:”العواصف الغبارية موجودة قبل الإنسان ولكن كثافتها وتكرارها لم يكن موجودا قبل 4 أو 5 عقود”.

وأوضح:”الإنسان هو الذي أفسد في البيئة”، لافتا إلى الدول العربية التي أصبحت مسرحا لإثارة الغبار ومنها سوريا والعراق ومصر والسعودية والسودان.

وتابع:”الغبار العالق خطورته أكبر على الرئة ومن الخطأ ممارسة أي نشاط خارجي هذه الأيام”.

#نشرة_الرابعة | هل للإنسان دور في أزمة #الغبار الحالية؟ نائب رئيس الجمعية السعودية للطقس والمناخ د. عبدالله المسند يجيب: @ALMISNID pic.twitter.com/24jOGSJ9xN — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 18, 2022