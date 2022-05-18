بالفيديو.. خطأ طبي حول ذكراً منذ ولادته إلى أنثى لمدة 20 عام

أميرة خالد(صدى):

تعرض ذكر يدعى رائد إلى خطأ طبي منذ ولادته حوله إلى أنثى لمدة عشرين عاما ، ولازالت هويته تحمل إسم رندة رغم مطالبات بالتغيير إلى اسم رائد.

وقال رائد شبيلي، المتضرر :” في البداية كان شعور غريب، كأنها طرفة أو أحد يكذب علي، الأمر غريب وغير منطقي، وكأني رجعت إلى نقطة الصفر في حياتي، إسم جديد، هوية جديدة،ولا أصدقاء”.

وأضاف والد رائد، عبدالله شبيلي ” بعدما رفعنا شكوى لوزير الصحة السابق، وانا متواصل بشكل مستمر بشأن التحقيق مع الشؤون الصحية لأكثر من ٦ شهور ولم يجدوا حتى الآن الملف أو الأطباء المسئولين عن الولادة “.