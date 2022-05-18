العلماء يكتشفون صنف غامض من البشر عاش قبل 164 ألف عام في جنوب آسيا

باريس(صدى):

أثبتت دراسة حديثة أجريت في جامعة بوردو الفرنسية، أنه كان هناك جنس غريب من البشر عاش قبل 164 ألف عام، في منطقة جنوب شرق آسيا وفي دولتي سيبيريا والصين.

واستندت الدراسة على مجموعة من الدلائل أبرزها: اكتشاف ضرس ينتمي لفتاة عاشت قبل 164 ألف عام في كهف “لاوس”، ومجموعة من الأضراس العلوية وعظام الأصابع والفك.

وسمي العلماء هذا النوع البشري “دينيسوفان”، وهم صنف من البشر قادرون على التكيّف مع الظروف الجوية القاسية، مثل الجبال المتجمدة والغابات الاستوائية.