كوريا الشمالية تجري اختبارا صاروخيا أثناء جولة بايدن

واشنطن(صدى):

صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، الأربعاء، بأن معلومات استخباراتية أمريكية أظهرت أن كوريا الشمالية قد تجري اختبارا نوويا أو صاروخيا أو كليهما قبل أو خلال أو بعد جولة آسيوية يقوم بها الرئيس جو بايدن في كوريا الجنوبية واليابان.

وقال سوليفان: نستعد لكل الأحداث الطارئة المحتملة، بما يتضمن إمكانية حدوث مثل هذا الاستفزاز لدى وجودنا في كوريا أو اليابان، مؤكدا أن الجيش الأمريكي على استعداد للقيام بتعديلات على الأمدين القصير والبعيد إذا لزم الأمر.

يذكر أن البيت الأبيض، أعلن في وقت سابق الأربعاء، أن بايدن لن يزور المنطقة الكورية منزوعة السلاح خلال جولته الآسيوية هذا الأسبوع.