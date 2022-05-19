أسرة تكبل طفلتها بحبال في أحد أعمدة المنزل وتعتدي عليها
قامت أسرة في إدلب بسوريا بتكبيل ابنتهم البالغة من العمر ٧ سنوات في مشهد أثار حالة واسعة من الحزن والاستنكار على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي أظهر اعتداء الأسرة على الصغيرة وتكبيلها بحبال بأحد أعمدة المنزل.
وندد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمثل هذه التصرفات المعزولة البشعة التي تؤكّد سريان قانون الغاب وعدم الخوف من المحاكمة والمحاسبة في صورة ارتكاب مثل هذه التجاوزات، داعياً إلى ضرورة محاسبة من تسبّب في التنكيل بالطفلة مهما كان.
وشدد على أنه لن يتوانى في الدفاع عن هذه الفئات المهمّشة والمستهدفة من قبل هذه الفصائل الخارجة عن القانون والمتنصلة من “الإنسانية” في كل أبوابها الواسعة.
واضح*** وصريح[ عدد التعليقات: 849 ] نشر منذ 18 دقيقة
نسأل الله العفو والعافية،
هل نزعت الرحمة من قلوبهم،
بأي ذنب كبلت، وما الذنب الذي بسببه عوقبت هذا الجزاء،ابنتهم البالغة من العمر ٧ سنوات.
واضح*** وصريح[ عدد التعليقات: 849 ] نشر منذ 18 دقيقة
نسأل الله العفو والعافية،
هل نزعت الرحمة من قلوبهم،
بأي ذنب كبلت، وما الذنب الذي بسببه عوقبت هذا الجزاء،ابنتهم البالغة من العمر ٧ سنوات.