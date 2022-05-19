ملك الأردن يحدد مصير الأمير حمزة بعد وضعه تحت الإقامة الجبرية

عمان(صدى):

حدد ملك الأردن الملك عبدالله الثاني، مصير أسرة الأمير حمزة بعد وضعه تحت الإقامة الجبرية وتقييد اتصالاته وتحركاته.

وقال الملك عبدالله الثاني:” الأمير حمزة سيبقى في قصره وسيوفر له حاجات تضمن له العيش اللائق، ولن يحصل على المساحة التي استغلها سابقاً للإساءة للوطن ومؤسساته وأسرته، ومحاولة تعريض استقرار الأردن للخطر”.

وأوضح:”أهل بيت الأمير حمزة، فلا يحملون وزر ما فعل، فهم أهل بيتي، لهم مني في المستقبل، كما في الماضي، كل الرّعاية والمحبّة والعناية”.