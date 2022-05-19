ملك الأردن يحدد مصير الأمير حمزة بعد وضعه تحت الإقامة الجبرية
حدد ملك الأردن الملك عبدالله الثاني، مصير أسرة الأمير حمزة بعد وضعه تحت الإقامة الجبرية وتقييد اتصالاته وتحركاته.
وقال الملك عبدالله الثاني:” الأمير حمزة سيبقى في قصره وسيوفر له حاجات تضمن له العيش اللائق، ولن يحصل على المساحة التي استغلها سابقاً للإساءة للوطن ومؤسساته وأسرته، ومحاولة تعريض استقرار الأردن للخطر”.
وأوضح:”أهل بيت الأمير حمزة، فلا يحملون وزر ما فعل، فهم أهل بيتي، لهم مني في المستقبل، كما في الماضي، كل الرّعاية والمحبّة والعناية”.
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