مستشارة أسرية : تزداد المشاكل بين الأم وابنتها مع كبر سن الابنة وبداية شعورها بنفسها كامرأة (فيديو)

أميرة خالد(صدى):

أكدت الدكتورة زهرة المعبي مستشارة أسرية أن مشكلات العلاقة بين الأم وابنتها تزداد مع كبر سن الإبنة وبداية شعورها بنفسها كامرأة لافتة إلى أن توجيه الأم ضروري في هذه المرحلة.

وقالت المعبي:” يجب على الأم في هذه المرحلة أن توجه ابنتها وتعلمها كيفية الاعتماد على النفس، وتوضح لها أن لها أمورها وحياتها الشخصية بما فيها أغراضها، وان قصرت أو أخطأت تحاسب، ولكن لا يجب أبدا أن يكون الحساب عقاب، فيكون مثلا بشئ من الحرمان أو الخصام، حيث أن أقصى عقاب للبنت أن تخاصمها امها أو تمنع الكلام معها “.

وأكدت زهرة المعبي أن من خصائص مرحلة المراهقة العناد، موجهة عدة نصائح للأمهات بضرورة تفهم هذه المرحلة لأبنائهم دوما وتفهم نموهم العقلي والنفسي والشعوري

د. زهرة المعبي – مستشارة أسرية : من خصائص مرحلة المراهقة العناد .. وعلينا تفهم عوامل هذه المرحلة لأبنائنا دوما وتفهم نموهم العقلي والنفسي والشعوري@dr_zsm#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/zJrCm1He1G — برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 19, 2022