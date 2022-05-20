خبراء لغة جسد يحللون تصرفات آمبر هيرد أثناء المحاكمة

واشنطن(صدى):

خرج عدد من محليين لغة الجسد لتحليل تصرفات آمبر هيرد طليقة نجم هوليوود جوني ديب أثناء المحاكمة التي تجمع الثنائي والذي اتهمها فيها “ديب” بالتشهير بيه بادعائها للتعرض للعنف المنزلي على يده.

وقالت جانين درايفر خبيرة لغة الجسد، إن إغلاق “آمبر” عينيها خلال نفيها إيذائها لجوني ديب تصرف نابع من كونها لا تريد أن تظهر انفعالاتها وشخصيتها إلى الجميع.

فيما أكد آخر في فيديو له على “تيك توك”، أنه يعتقد أن جوني صادقًا وضرب مثلا بأنه إذا أجرى تحقيقًا حول عملية سطو مسلح وبدأ الشهود في تقليد وشرح ما حدث فهم بذلك يسترجعون الذكريات فعلًا، لكن الشخص المخادع لن يفعل ذلك ولم يقلد اللحظات الصعبة التي عاشها لأنها غير موجودة.