مشجع كرة قدم يحضر جمجمة جده المتوفي إلى المباريات للاحتفال سوياً

وكالات(صدى):

قام مشجع كرة قدم في الأرجنتين بأغرب فعل على الإطلاق، حيث أنه أحضر جمجمة جده الميت إلى الاستاد، خلال مباراة نصف نهائي كأس الدوري الإسباني مع بوكا جونيورز نهاية الأسبوع الماضي.

وقال”غابرييل أراندا” :” أن الجمجمة لجده فالنتين أغيليرا ” ، مُشيرًا إلى أنه كان مشجعاً متحمساً للفرقة حتى الموت”.

وأضاف :” هذا النادي هو حبي وجدي أيضًا، لقد أراد أن يكون هنا”، وسأله المراسل كيف تمكنت من إدخالها إلى الملعب؟

ورد قائلاً :” لقد مررتُه بإيمان”، ولكن لسوء حظي، لم يحالفني الحظ أنا وجمجمة جدي بالاحتفال بـ الفوز حيث خرجت فرقتي بركلات الترجيح أمام بوكا.

والجدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي يظهر فيها جده الميت، ففي عام 2019 ، تم إخراج الجمجمة من قبرها حتى يتمكن السيد أراندا من الاحتفال بها بعد أن فاز راسينغ بلقب ثالث فقط في تاريخهم.