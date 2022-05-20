شاهد .. قصة أصغر حداد في القطيف

القطيف(صدى):

استغل أحد أبناء محافظة القطيف وقت فراغه في مساعدة والده داخل إحدى ورش الحدادة المتخصصة في إعداد الأدوات الزراعية.

وذكر “حسن” أنه كان يذهب كل يوم لورشة والده من أجل قضاء وقت فراغه، وبمرور الوقت اتقن العمل وأصبح أصغر حداد في القطيف، وذلك وفقا لما ذكره خلال حديثه بقناة “السعودية”.

وأضاف أن والده أصبح يعتمد عليه في العمل، داعيا من يحب مهنة معينة بالاجتهاد في تعلمها لاتقانها.