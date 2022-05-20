بالفيديو .. سبب ارتفاع نسب الطلاق المبكر في المملكة

عادل الحربي(صدى):

أوضح المستشار القانوني، عبدالعزيز العمري، سبب ارتفاع الطلاق المبكر في المملكة، والتي منها المشاكل النفسية وعدم التهيئة النفسية للزوجين.

وأضاف أن الأسباب شملت المشاكل المالية وعدم القدرة على تجاوزها، وتدخلات الآخرين من الأصدقاء أو الأقارب من الزوجين، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج “في أسبوع mbc” المذاع على قناة mbc.

وأضاف أن الزواج المبكر قد يكون أحد أسباب الطلاق المبكر إذا لم يكن هناك نضج لأحد الزوجين، لافتا إلى أنه في حال عدم اتفاق الطرفين بشكل واضح على الأمورالمالية، وتمسك أحد الأطراف بأمور لا تتوافق مع دخل الأسرة فأن الزواج لن يستمر.