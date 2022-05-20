بالفيديو .. مستشار: جدري القردة مرض معروف وفرصة انتشاره ضئيلة

أميرة خالد(صدى):

قال مستشار العلاج الدوائي للأمراض المعدية، ضرار بلعاوي، إن جدري القردة يعد مرض فيروسي معروف وفرصة انتقاله بين البشر ضئيلة للغاية مقارنة بفرص انتشار بفيروس كورونا الجديد والإنفلونزا.

وأضاف أن مرض جدري القردة تم اكتشافه عام 1958، وينتقل للبشر من خلال التلامس المباشر مع حيوانات مصابة بهذا المرض، وذلك وفقا لما ذكره في قناة “العربية”.

وأكد أن مرض القردة سمي بهذا الاسم لكونه تم اكتشافه في القردة إلا أنه يمكن أن يصيب أيضا الفئران والسناجب، مضيفا أنه يمكن أن ينتقل إلى الإنسان في حالة الاتصال المباشر القريب جدا مثل العطاس والسعال.