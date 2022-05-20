توفي أثناء ممارسة الرذيلة.. حل لغز العثور على جثة مسن في مدخل عقار سكني

القاهرة(صدى):

تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من فك لغز وفاة مسن أمام سلم عمارة بالعجوزة، حيث تبين أن المتوفي كان على علاقة غير شرعية بربة منزل ولفظ أنفاسه الأخيرة داخل غرفة نومها، فقررت التخلص من جثته على مدخل العقار خوفا من الفضيحة.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتوفى أصيب بأزمة قلبية أثناء ممارسة علاقة غير شرعية بسيدة، فقامت بالتخلص من جثته وتركتها على مدخل العقار بعد أن استولت على متعلقاته الشخصية.

وألقت الشرطة القبض على السيدة وبمواجهتها اعترفت بوجود علاقة غير شرعية مع الرجل ، وحينما توفي ألقت جثته على مدخل العقار خوفا من الفضيحة.