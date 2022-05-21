ارتجاع المريء يتسبب في تآكل مينا الأسنان

أميرة خالد(صدى):

يؤثر ارتجاع المريء على صحة الأسنان، لأن العصارة الهضمية عندما ترتد من المعدة وتصل إلى الفم قد تتسبب في تآكل مينا الأسنان، بسبب محتواها العالي من الأحماض؛ حيث يجعل الأسنان أكثر عرضة للإصابة بالتسوس والتصدع والكسور والتساقط.

وتوجد علامات يمكن لمرضى ارتجاع المريء الاستدلال منها على تآكل مينا الأسنان، وتشمل ما يلي: حساسية الأسنان، أي الشعور بألم شديد فيها عند تناول المشروبات الساخنة أو الباردة، تغير لون الأسنان إلى الأصفر، اتساع مسافات بين الأسنان، لمعان الأسنان، بسبب فقدانها للمعادن، ظهور تجاويف صغيرة على سطح الأسنان.

ويمكن لمريض ارتجاع المريء الحفاظ على صحة أسنانه، باتباع الإرشادات التالية: زيارة عيادة طبيب الأسنان كل 6 أشهر، لتنظيف الفم وفحص قوة وسلامة طبقة مينا الأسنان، المتابعة الدورية مع طبيب الباطنة والجهاز الهضمي، لاتخاذ كافة السبل الممكنة، للسيطرة على ارتجاع المريء وتفادي تأثيراته السلبية.

ويجب تجنب تناول الأطعمة الحمضية، لأنها تزيد أعراض ارتجاع المريء سوءًا، ومن ثم الإضرار بصحة الأسنان، تقسيم الثلاث وجبات الرئسية إلى 5 أو 6 وجبات صغيرة، لأن هذه الطريقة تساعد على التحكم في أعراض ارتجاع المريء، الابتعاد عن الأطعمة الدسمة، عدم الاستلقاء والنوم بعد الأكل مباشرة.