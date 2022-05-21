شاهد.. مختص: مياه الشرب غير مناسبة للسيارة وتسبب عطلا لمحركه

أميرة خالد(صدى):

حذر المختص في صيانة السيارات أحمد الحربي، من وضع مياه الشرب العادية بدلاً من السائل المخصص لتبريد السيارة خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وقال أحمد الحربي، إن درجة غليان مياه الشرب العادية تعتبر أقل من درجة غليان سائل التبريد الخاص بمبرد السيارة يتسبب في تعطل محرك السيارة.

وأشار إلى أن مياه الشرب تتسبب في مشاكل أخرى مثل تعطيل منظومة تبريد المحرك وطلمبة الماء الخاصة بالمحرك، مبينا أن الاستمرار على نوع واحد من سائل تبريد المحرك والذي ينصح باستبداله كل فترة معينة أو كل قطع مسافة معينة بالسيارة.

وتابع أن الأعطال التي تصيب السيارات خلال موجات الحر التي تضرب البلاد بين الحين والآخر سببها الرئيسي هو عدم الاعتناء وصيانة نظام التبريد داخل السيارة.

وتابع أن الأعطال في السيارة يمكن أن تكون متواجدة من الأساس خلال فصل الشتاء ولكنها لا تظهر بسبب برودة الطقس وحاجة السيارة بشكل كبير لنظام التبريد، ولكن مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة أحمال السيارة على نظام التبريد تظهر مثل هذه الأعطال.