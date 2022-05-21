شاهد.. مختص يطالب بوضع حد أدنى مقبول لتعويض الموظف

الرياض(صدى):

أوضح المستشار في الموارد البشرية ماجد القعيط، أن هناك هشاشة في نظام التعويضات بسبب أنه لم يضع حدا أدنى مقبولا لتعويض الموظف.

ودعا ماجد القعيط، لوضع حد أدنى مقبول لتعويض الموظف في حال استغناء المنشأة عنه.

وأشار إلى أن الحد الأدنى الموجود حاليا هو شهرين ويشترط بشرطين وليس مفتوحا ولذلك يمكن كسره، مبينا أن العلاقة العمالية بين المنشأة وصاحب العمل لا يصلح أن تكون علاقة أبدية، ويجب أن يكون بها مرونة.