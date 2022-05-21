مقتل شقيقتين بعد تعرضهما لضغوط من زوجيهما

إسلام أباد(صدى):

فتحت الشرطة الباكستانية التحقيق في واقعة قتل شقيقتين تحملان الجنسيتين الباكستانية والإسبانية.

وتعود الواقعة عندما أُطلق النار على نساء وطُعنّ ورُجمن بالحجارة وحُرقن وخُنقن بتهمة تشويه “شرف” أسرهن، بأيدي أقاربهنّ.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن المرأتين كانتا تسعيان للانفصال عن زوجيهما الباكستانيين، واستُدرجتا للعودة من إسبانيا، حيث خُنقتا وأُطلق النار عليهما.

وأظهرت التحقيقات الأولية أنها جريمة شرف، لكن التحقيق لا يزال جاريًا، مبينة أن المرأتين تعرّضتا “لضغوط” من زوجيهما