بندر الرزيحان: الاتحاد ينتظر الهلال وغداً سيتوج عريساً للدوري(فيديو)

ماجد محمد(صدى):

أكد الناقد الرياضي بندر الرزيحان أن الإتحاد ينتظر الهلال، لأن الهلال ليس بكامل عافيته وليس في جاهزيته التامة، وذلك لعدة أسباب أولها المنعطف الأخير في الدوري.

وقال “الرزيحان ” خلال مداخلة على برنامج الحصاد الرياضي :” أعتقد أن الهلال غدًا سيواجه مشكلة في منطقة عمق الوسط “، مُشيرًا إلى أن هناك أكثر من لاعب في نادي الاتحاد ليس بكامل جاهزيته .

وأوضح “الرزيحان” أن الاتحاد لم يبذل جهدًا عاليًا الفترة الماضية كما أنه لم يبذل جهدًا كبيرًا، ولن يشارك كثيرًا في شهر رمضان إلا في مباراة الفيحاء، لافتًا أن كونه يلعب على أرضه وبين جماهيره، فهو الأقرب إلى الفوز.

وأضاف :” أعتقد أنه يوم غدًا سيتوج الاتحاد عريسًا للدوري وسيكون البطل وينتصر، والهلال خلال مسيرته لن يتعود رمي المنديل”، مُشيرًا إلى أنه في مثل هذا الظرف سيقاتل الهلال .