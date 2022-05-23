بلجيكا أول دولة تطبق الحجر الصحي ضد جدري القرود

بروكسل(صدى):

فرضت بلجيكا تطبيق الحجر الصحي الإجباري لمدة 21 يومًا، بسبب جدري القرود، وبذلك تصبح بلجيكا أول دولة تطبق الحجر ضد الفيروس ، حيث تؤكد 14 دولة تفشي المرض الفيروس بها ويحذر الأطباء من “ارتفاع كبير” في حالات الإصابة بالمملكة المتحدة.

وأفادت السلطات الصحية البلجيكية بأن أولئك الذين أصيبوا بالفيروس سيضطرون الآن إلى عزل أنفسهم لمدة ثلاثة أسابيع.

وأشارت رئيسة الجمعية البريطانية للصحة الجنسية وفيروس نقص المناعة البشرية الدكتورة كلير ديوسناب، إلى أن تفشي المرض قد يكون له “تأثير هائل” على الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية في بريطانيا.

والجدير بالذكر أن الحالات تتضمن طفلاً بريطانيًا في حالة حرجة حاليًا في أحد مستشفيات لندن ، بينما تم تسجيل 100 إصابة أخرى في أوروبا.