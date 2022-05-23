وظائف نسائية شاغرة في جمعية البر بينبع

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جمعية البر والخدمات الاجتماعية الخيرية بينبع البحر عن توفر وظائف شاغرة للعمل في القسم النسائي، واشترطت الجمعية أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

وأوضحت الجمعية المسميات الوظيفية المطلوبة:

١- باحثة اجتماعية:

– أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

– درجة البكالوريوس في تخصص (خدمات اجتماعية، علم اجتماع، إدارة، علوم تطبيقية).

– إجادة البحث المكتبي والميداني.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي.

– خبرة في إدارة البرامج التوعوية.

– اجتياز المقابلة الشخصية.

– يفضّل من لديها الخبرة في هذا المجال.

2- مُساعدة إدارية:

– أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة، حاسب آلي، علوم تطبيقية).

– لديها الخبرة في البرامج التطوعية.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي.

– القدرة على ترتيب المهام وتنظيم العمل.

– دراية بآلية منصة العمل التطوعي.

– اجتياز المقابلة الشخصية.

– يفضّل من لديها الخبرة في هذا المجال

وأشارت إلى أن التقديم مُتاح من اليوم الإثنين بتاريخ 1443/10/22هـ الموافق 2022/05/23م وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1443/11/05هـ، لافتة إلى أن التقديم من خلال البريد الإلكتروني هنا