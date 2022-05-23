وظائف نسائية شاغرة في جمعية البر بينبع
أعلنت جمعية البر والخدمات الاجتماعية الخيرية بينبع البحر عن توفر وظائف شاغرة للعمل في القسم النسائي، واشترطت الجمعية أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.
وأوضحت الجمعية المسميات الوظيفية المطلوبة:
١- باحثة اجتماعية:
– أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.
– درجة البكالوريوس في تخصص (خدمات اجتماعية، علم اجتماع، إدارة، علوم تطبيقية).
– إجادة البحث المكتبي والميداني.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي.
– خبرة في إدارة البرامج التوعوية.
– اجتياز المقابلة الشخصية.
– يفضّل من لديها الخبرة في هذا المجال.
2- مُساعدة إدارية:
– أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة، حاسب آلي، علوم تطبيقية).
– لديها الخبرة في البرامج التطوعية.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي.
– القدرة على ترتيب المهام وتنظيم العمل.
– دراية بآلية منصة العمل التطوعي.
– اجتياز المقابلة الشخصية.
– يفضّل من لديها الخبرة في هذا المجال
وأشارت إلى أن التقديم مُتاح من اليوم الإثنين بتاريخ 1443/10/22هـ الموافق 2022/05/23م وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1443/11/05هـ، لافتة إلى أن التقديم من خلال البريد الإلكتروني هنا
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