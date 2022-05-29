أول تعليق لوزير الصحة على تعيينه رئيساً لمجلس إدارة ” الغذاء والدواء“

الرياض(صدى):

علق وزير الصحة الدكتور فهد الجلاجل على تعيينه رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء.

وقال فهد الجلاجل:”أرفع أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الثقة الملكية الكريمة، سائلاً المولى القدير العون والسداد في تأدية الأمانة وخدمة الوطن، وأشكر أخي توفيق الربيعة على جهوده المتميزة في إدارة مجلس الهيئة في الفترة الماضية”.

وكان صدر أمر ملكي يعفى معالي الدكتور توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء من منصبه، ويعين معالي الأستاذ فهد بن عبدالرحمن بن داحس الجلاجل رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء.