شاهد.. مواطنة تعمل في صيانة السيارات بمكة 

مكة المكرمة(صدى):

كشفت مواطنة من مكة المكرمة، عن قصة عملها في صيانة السيارات وسبب اختيارها لهذه المهنة.

وقالت المواطنة إن السبب وراء عملها في هذه المهنة هو شغفها بها، مبينة أنها حولت هذا الشغف إلى مهنة.

وأوضحت أنها استطاعت أن تجمع بين عملها ومسؤوليتها تجاه منزلها وأبنائها، لافتة:” الناس كلهم مستغربين أو بالأصح خايفين، لسه جديدة في المجال ما نعرفها.. لسه ما في ثقة خايفين”.

وتابعت: “هذه المهنة ممتعة ومربحة إذا أتقنت العمل”، موضحة: “سيكون الدخل العائد جميل جدا”.