مصافي النفط تعجز عن مواكبة الطلب وأسعار الوقود ترتفع

واشنطن(صدى):

تعجز مصافي النفط الأمريكية عن مواكبة الطلب؛ بسبب نقص قدراتها بعد إغلاق عدد من هذه المنشآت في السنوات الأخيرة؛ مما يسهم في ارتفاع أسعار المحروقات.

وارتفع معدل استخدام المصافي في الولايات المتحدة إلى 93.2% وهو الأعلى منذ ديسمبر 2019، وشكّل خرقًا في شهر مايو المخصص تقليديًّا للصيانة مع استعمال محدود للمنشآت.

كما سجلت الاحتياطات الأمريكية للوقود، مزيدًا من التراجع إلى مستوى لم يسبق أن سُجّل في هذا الوقت من العام منذ ثماني سنوات.

وقال روبرت يوغر المحلل في مجموعة ميزوهو سيكيوريتيز :”إننا في طريقنا إلى إخفاق النظام.”

وسجلت أسعار الوقود ارتفاعًا تتجاوز نسبته 70% على أساس سنوي، ويتوقع محللو المجموعة المالية “جيه بي مورغان تشيس” ارتفاعها بأكثر من 30% خلال الصيف إلى أكثر من 6 دولارات للغالون (3.78 لتر).

وأفاد آندي ليبو من مجموعة ليباو أويل أسوشييتس، بأنها مسألة تشكل مصدر قلق متزايد في الولايات المتحدة لأننا فقدنا أكثر من مليون برميل يوميًّا من القدرات في عام واحد.

والجدير بالذكر أن عدد كبير من شركات التكرير الأمريكية أختارت تخصيص جزء كبير من أرباحها الحالية لإعادة شراء أسهم، ودفع أرباح، بدلًا من توظيف استثمارات ضخمة.