بالفيديو.. شائعات وطرق تعامل خاطئة مع أمراض التخاطب وتأخر النطق

أميرة خالد(صدى):

أوضح عادل الشمري، متخصص في علاج أمراض التخاطب والنطق، أبرز الشائعات وطرق التعامل الخاطئة مع أمراض التخاطب وتأخر النطق.

وذكر أن من أمثلة هذه الشائعات أن الطفل الذي لا يتحدث بعد عامين أو 3 أعوام من ولادته يكون مصاب بالتوحد، إلا أن هذا الأمر غير صحيح، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج “سيدتي” المذاع على قناة “روتانا خليجية”.

وأشار إلى أن البعض يعتقد أن الطفل عندما يدور حول نفسه فأنه مصاب بالتوحد، في حين يعتقد آخرين أن هناك أطعمة بعينها تحسن النطق لدى الأطفال إلا أن ذلك غير صحيح.

وأكد أن البعض يروج بأن هناك تمارين وأجهزةوتربية الحيوانات تساعد على تحسين النطق، إلا أن هذا الأمر غير صحيح ولم تثبت طبيا، لافتا إلى أن البعض يربط بين مشكلة التخاطب وتـأخر النطق ما يجعلهم لايلجأون إلى غير المتخصصين، مؤكدا أنه من الخطأ تشخيص التوحد قبل 5 سنوات.

د.عادل الشمري .. متخصص في علاج أمراض التخاطب والنطق : هذه هي العلاقة بين التأخر في النطق والتخاطب وبين التشخيص بالإصابة بالتوحد @dradilalshammar#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/4ktfpYt69j — برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 30, 2022