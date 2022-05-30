شاهد.. الزعاق: شهر ذي القعدة تنتهي به الأمطار في دول ويبدأ موسمها في أخرى

الرياض(صدى):

أوضح الخبير الفلكي خالد الزعاق، أن ذي القعدة هو الشهر 11 من شهور السنة الهجرية “السنة القمرية التي تعتمد على رؤية الهلال في شهورها”، وهو أول الأشهر الحرم الأربعة.

وأشار خالد الزعاق، إلى أن ذي القعدة سمي بذلك لأن العرب كانوا يقعدون فيه حتى يأمن الحجيج إلى الوصول لبيت الله الحرام، من السراق وقطاع الطرق.

ولفت إلى أن شهر ذي القعدة في هذه السنة تزداد فيه درجات الحرارة بالتدريج تباعًا مع مرور أيامه؛ ففي بدايته ينتهي الموسم الطبيعي لنزول الأمطار على كل بلدان الخليج، وفي نهايته تبدأ الأمطار الخريفية على سلطنة عمان واليمن وجنوب المملكة، ويتبقى 30 يومًا علة نهاية السنة الهجرية.